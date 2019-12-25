Ночью на Заводской улице загорелся балкон

Ночью 16-го июля в Колпинском районе Петербурга загорелся балкон. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Сообщение о пожаре в доме №38 по Заводскому проспекту поступило в 02:54. В однокомнатной квартире на 8 этаже пламя охватило балкон на площади 6 квадратных метров.
Спустя 2 часа, в 04:32 пожар ликвидировали. Сведений по пострадавших не поступало.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что на платной парковке на Пулковской улице забил фонтан.
Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу
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