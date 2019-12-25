Ночью на Заводской улице загорелся балкон

На ликвидацию огня потребовалось около двух часов.

Ночью 16-го июля в Колпинском районе Петербурга загорелся балкон. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре в доме №38 по Заводскому проспекту поступило в 02:54. В однокомнатной квартире на 8 этаже пламя охватило балкон на площади 6 квадратных метров.

Спустя 2 часа, в 04:32 пожар ликвидировали. Сведений по пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на платной парковке на Пулковской улице забил фонтан.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу