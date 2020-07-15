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На платной парковке на Пулковской улице забил фонтан

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Об этом сообщили очевидцы.

Вечером в среду, 15 июля, петербуржцы заметили "фонтан", который вдруг забил на платной парковке на Пулковской улице около дома №6к2.

В соцсетях очевидцы отметили, что через полчаса специалисты устранили аварию. Точная причина поломки пока неизвестна. В комментариях петербуржцы пошутили, что на платной парковке бонус – бесплатная мойка и полировка камнями, которые вылетали от напора воды. Пострадали ли машины, не уточняется. 

Ранее мы писали, что две петербургские семьи переселили с Краснопутиловской улицы.

Видео: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / ВКонтакте

Теги: парковка, парковка платная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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