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Две петербургские семьи переселили с Краснопутиловской улицы
Сегодня, 21:33
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smirenny

Две петербургские семьи переселили с Краснопутиловской улицы

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В доме по этой улице взорвался газ: плиты прогнулись и частично разошлись.

Две семьи из Петербурга, которые проживали на Краснопутиловской улице, переселили, сообщили в пресс-службе администрации Московского района.

Такое решение было принято местной властью из-за взрыва газа в доме. Сейчас проводятся первичные противоаварийные работы. Специалисты установили подпорки в подвале и в самой квартире. Соседям предложили временное размещение в маневренном жилфонде, одна семья туда переехала, другие решили уехать к родственникам. Вопрос о застеклении 14 окон также решается. В четверг, 16 июля, начнут мыть и красить фасад. 

Ранее мы писали, что пожарные вытащили собаку из-под завалов на Краснопутиловской.

Фото: Piter.TV

Теги: переселили семью, хлопок газа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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