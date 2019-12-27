Две петербургские семьи переселили с Краснопутиловской улицы

В доме по этой улице взорвался газ: плиты прогнулись и частично разошлись.

Две семьи из Петербурга, которые проживали на Краснопутиловской улице, переселили, сообщили в пресс-службе администрации Московского района.

Такое решение было принято местной властью из-за взрыва газа в доме. Сейчас проводятся первичные противоаварийные работы. Специалисты установили подпорки в подвале и в самой квартире. Соседям предложили временное размещение в маневренном жилфонде, одна семья туда переехала, другие решили уехать к родственникам. Вопрос о застеклении 14 окон также решается. В четверг, 16 июля, начнут мыть и красить фасад.

Ранее мы писали, что пожарные вытащили собаку из-под завалов на Краснопутиловской.

Фото: Piter.TV