Момент взрыва газа на Краснопутиловской попал на видео

Инцидент произошел утром 15-го июля.

Момент взрыва газа на Краснопутиловской улице попал на видео. Оно поступило в распоряжение Piter.TV. На кадрах видно внезапный хлопок в доме, после чего из окна начинает валить черный дым.

Новость дополняется.

Видео: Piter.TV