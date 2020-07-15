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Момент взрыва газа на Краснопутиловской попал на видео

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Инцидент произошел утром 15-го июля.

Момент взрыва газа на Краснопутиловской улице попал на видео. Оно поступило в распоряжение Piter.TV. На кадрах видно внезапный хлопок в доме, после чего из окна начинает валить черный дым. 

Новость дополняется. 

Видео: Piter.TV

Теги: взрыв газа, жилой дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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