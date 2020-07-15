Момент взрыва газа на Краснопутиловской попал на видео

Момент взрыва газа на Краснопутиловской улице попал на видео. Оно поступило в распоряжение Piter.TV. На кадрах видно внезапный хлопок в доме, после чего из окна начинает валить черный дым.
Новость дополняется.
Видео: Piter.TV
Инцидент произошел утром 15-го июля.
Момент взрыва газа на Краснопутиловской улице попал на видео. Оно поступило в распоряжение Piter.TV. На кадрах видно внезапный хлопок в доме, после чего из окна начинает валить черный дым.
Новость дополняется.
Видео: Piter.TV
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