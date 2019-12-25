От огня пострадали опавшие ветки, листва, мхи, лишайники и трава лесопарка.

В среду, 3 июня, стало известно о том, что спасатели потушили пожар в Курортном лесничестве. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Возгорание обнаружили в 112-м квартале Молодёжного участкового лесничества. Задымление зафиксировали в 11 утра. Диспетчер лесопарка оперативно вызвал сотрудников МЧС. Огонь стремительно распространился из-за сухой погоды.

На место оперативно прибыли шесть пожарных расчетов. Пожар удалось ликвидировать. Однако пострадали опавшие ветки, листва, мхи, лишайники и трава лесопарка.

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Фото:Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга