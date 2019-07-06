Спасатели потушили пожар на территории "Красного треугольника" за 20 минут

Сегодня, 2 октября, в Адмиралтейском районе произошло возгорание. На территории "Красного треугольника" горела обстановка площадью 6 "квадратов", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 18:27. Тушить здание отправились 18 спасателей и четыре спецмашины. Спустя 20 минут огонь ликвидировали.
Добавим, сведения о пострадавших не поступали.
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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург "Василий Кречевец)
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