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Спасатели потушили пожар на территории "Красного треугольника" за 20 минут
Сегодня, 19:45
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Спасатели потушили пожар на территории "Красного треугольника" за 20 минут

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Сведения о пострадавших  не поступали. 

Сегодня, 2 октября, в Адмиралтейском районе произошло возгорание. На территории "Красного треугольника" горела обстановка площадью 6 "квадратов", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 18:27. Тушить здание отправились 18 спасателей и четыре спецмашины. Спустя 20 минут огонь ликвидировали.

Добавим, сведения о пострадавших  не поступали. 

Ранее на Piter.tv: на КАД сгорел автобус МАЗ.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург "Василий Кречевец)

Теги: красный треугольник, мчс, потушили пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Пожар,

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