Спасатели вывели трёх человек из леса в Волховском районе

В чаще у деревни Пупышево заблудились 2 женщины и мужчина.

В среду, 12 октября, отряд спасателей из Новой Ладоги вывел из леса двух женщин и мужчину, которые заблудились в чаще недалеко от деревни Пупышево. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба 47-ого региона.

Сигнал от потерявшихся людей поступил вечером около 19:00. Через 2 часа специалисты смогли обнаружить их и вывести из леса.

К родственникам спасённых доставили в 21:00. Теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее спасатели Ленобласти рассказали, как обезопасить детей в лесу.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти