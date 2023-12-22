Спасатели помогли москвичу весом 300 кг покинуть квартиру и поехать к врачам

Мужчине помогли оказаться в карете скорой помощи.

Сотрудники МЧС России оказали помощь жителю российской столицы с весом 300 килограммов. Мужчина почувствовал слабость и ему потребовалась госпитализация. Однако покинуть квартиру пациент самостоятельно был не в состоянии. В пресс-службе регионального управления экстренного ведомства уточнили, что 54-летний мужчина вызвал врачей, но бригада не смогла вынести его из помещения. В результате на помощь сотрудникам сферы здравоохранения отправились восемь представителей ГУ МЧС.

На первом этаже им пришлось демонтировать оконную решетку. С помощью лестницы и носилок транспортировали мужчину до кареты скорой помощи. пресс-служба ГУ МЧС по Москве

На проспекте Маршала Жукова горело помещение консьержа.

Фото и видео: ГУ МЧС России