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Спасатели помогли москвичу весом 300 кг покинуть квартиру и поехать к врачам

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Мужчине помогли оказаться в карете скорой помощи.

Сотрудники МЧС России оказали помощь жителю российской столицы с весом 300 килограммов. Мужчина почувствовал слабость и ему потребовалась госпитализация. Однако покинуть квартиру пациент самостоятельно был не в состоянии. В пресс-службе регионального управления экстренного ведомства уточнили, что 54-летний мужчина вызвал врачей, но бригада не смогла вынести его из помещения. В результате на помощь сотрудникам сферы здравоохранения отправились восемь представителей ГУ МЧС.

На первом этаже им пришлось демонтировать оконную решетку. С помощью лестницы и носилок транспортировали мужчину до кареты скорой помощи.

пресс-служба ГУ МЧС по Москве

На проспекте Маршала Жукова горело помещение консьержа.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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