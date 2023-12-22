На проспекте Маршала Жукова горело помещение консьержа

В Кировском районе сегодня, 11 апреля, произошел пожар. На проспекте Маршала Жукова, 41, вспыхнул жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:21. Выяснилось, что в помещении консьержа происходило горение на площади четыре квадратных метра.
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя в 11:45.
Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются. Проводится проверка.
Ранее мы писали, что на Арсенальной улице горело производственное здание.
Фото: Piter.tv
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