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На проспекте Маршала Жукова горело помещение консьержа
Сегодня, 14:45
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На проспекте Маршала Жукова горело помещение консьержа

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Во время пожара никто не пострадал.

В Кировском районе сегодня, 11 апреля, произошел пожар. На проспекте Маршала Жукова, 41, вспыхнул жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:21. Выяснилось, что в помещении консьержа происходило горение на площади четыре квадратных метра. 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя в 11:45. 

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются. Проводится проверка. 

Ранее мы писали, что на Арсенальной улице горело производственное здание.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожарные, помещение консьержа, проспект маршала жукова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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