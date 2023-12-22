На Арсенальной улице горело производственное здание

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:30. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В Калининском районе сегодня, 11 апреля, произошел пожар. На Арсенальной улице в доме № 78 вспыхнуло пламя. В производственном здании происходило горение на площади 20 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:30. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Пожарные боролись с огнем в течение 20 минут. В 03:50 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv