На Арсенальной улице горело производственное здание

В Калининском районе сегодня, 11 апреля, произошел пожар. На Арсенальной улице в доме № 78 вспыхнуло пламя. В производственном здании происходило горение на площади 20 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:30. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Пожарные боролись с огнем в течение 20 минут. В 03:50 пожар был ликвидирован.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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