Спасатели Ленобласти помогли девушке выбраться с острова на Вуоксе

Путешественница отправилась изучать местность с палаткой, но не могла самостоятельно вернуться.

Во вторник, 30 августа, в аварийно-спасательную службу Ленобласти поступил сигнал из Приозерска. Специалисты выдвинулись на помощь девушке, которая застряла на остове озёра Вуокса с палаткой. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выяснилось, что путешественница изучала местность, но вскоре поняла, что не может сама выбраться обратно на большую землю. Спасатели добрались к ней на лодке и доставили в Приозерск.

Помощь медиков девушке не потребовалась.

Ранее мы сообщили о том, что врачи Петербурга спасли руку мальчику, который поранил ее газонокосилкой.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО