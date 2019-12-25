Спасатели Ленобласти помогли девушке выбраться с острова на Вуоксе

Во вторник, 30 августа, в аварийно-спасательную службу Ленобласти поступил сигнал из Приозерска. Специалисты выдвинулись на помощь девушке, которая застряла на остове озёра Вуокса с палаткой. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Выяснилось, что путешественница изучала местность, но вскоре поняла, что не может сама выбраться обратно на большую землю. Спасатели добрались к ней на лодке и доставили в Приозерск.
Помощь медиков девушке не потребовалась.
Ранее мы сообщили о том, что врачи Петербурга спасли руку мальчику, который поранил ее газонокосилкой.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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