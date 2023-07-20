Спасатели нашли в лесу в Ленобласти двух потерявшихся молодых людей

Пострадавших обнаружили и вывели к урочищу Смердыня спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно.

В лесном массиве Тосненского района 5 августа завершились поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Отмечается, что сегодня ночью в лесу в районе деревни Васькины Нивы заблудились двое молодых людей. Пострадавших обнаружили и вывели к урочищу Смердыня спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно.

Ранее мы рассказывали о том, что заблудившийся пенсионер неделю провел в лесу под Петербургом. Пожилого мужчину также искали добровольцы ПСО "Экстремум" и "ЛизыАлерт".

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти