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Спасатели нашли в лесу в Ленобласти двух потерявшихся молодых людей
Сегодня, 19:41
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Спасатели нашли в лесу в Ленобласти двух потерявшихся молодых людей

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Пострадавших обнаружили и вывели к урочищу Смердыня спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно.

В лесном массиве Тосненского района 5 августа завершились поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Отмечается, что сегодня ночью в лесу в районе деревни Васькины Нивы заблудились двое молодых людей. Пострадавших обнаружили и вывели к урочищу Смердыня спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно.

Ранее мы рассказывали о том, что заблудившийся пенсионер неделю провел в лесу под Петербургом. Пожилого мужчину также искали добровольцы ПСО "Экстремум" и "ЛизыАлерт". 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: заблудились в лесу, тосненский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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