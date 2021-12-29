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Спасатели нашли тело экс-замминистра юстиции Ялунина

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Проводятся следственные мероприятия.

Спасатели нашли тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, который утонул в Москве-реке в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Поисками занималась поисково-маневренная группа и волонтеры. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Напомним, что 5 февраля 70-летний Владимир Ялунин поехал кататься на квадроцикле. Следы обнаружены у села Козино. Спасатели нашли разлом льда. Квадроцикл оказался на дне реки. В экстренных службах предположили, что Ялунина унесло течением.

Ранее мы сообщили, что задержаны подозреваемые в создании интернет-площадки по продаже персональных данных.

Видео: Telegram / 112

 

Теги: квадроцикл, москва-река, ялунин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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