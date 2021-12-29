Задержаны подозреваемые в создании интернет-площадки по продаже персональных данных

Проведено 11 обысков по адресам их проживания и офисах, в которых было компьютерное оборудование.

Сотрудники МВД России пресекли деятельность группировки, участники которой подозреваются в создании в интернете площадки для покупки и продажи персональных данных пользователей систем дистанционного банковского обслуживания. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 статье 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Проведено 11 обысков по адресам их проживания и офисах, в которых было компьютерное оборудование. Полицейские нашли компьютеры, мобильную технику и документы, доказывающие причастность подозреваемых. В Перми, Саратове и Петербурге задержаны шесть фигурантов.

Изъяты предметы роскоши. Среди них оказались 24 золотых слитка 999 пробы весом по 100 граммов каждый, три автомобиля премиум-класса и денежные средства в размере 12 млн рублей.

Ранее мы сообщили, что во дворе Кировского района 5 часов не убирали тело мужчины.