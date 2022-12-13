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Спасатели нашли пропавший на Сахалине вертолет Robinson

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ГУ МЧС отправились на помощь экипажу вертолета.

Пропавший на Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. Соответствующей информацией с журналистами поделились региональные экстренные службы. В настоящее время известно о том, что на место обнаружения воздушного судна направлены спасатели. Эксперты пояснили, что сотрудники МЧС оснащены снегоходами. также в оперативную готовность приведен экипаж спасательного вертолета Ми-8. Известно, что на борту пропавшего судна находятся три человека. Об их состоянии будет рассказано позже.

Сообщение об аварийной посадке вертолета Robinson R-44 северо-восточнее горы Красная поступило в ОДС МЧС от координационного центра поиска и спасения по Сахалинской области.

пресс-служба ГУ МЧС по Сахалину

Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России

Теги: robinson, аварийная посадка, вертолёт, гу мчс, сахалин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости России,

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