По словам главы государства, предупреждение техногенных пожаров является актуальной задачей.

Президент РФ Владимир Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности. Об этом он заявил в приветственном слове расширенной коллегии МЧС.

По словам главы государства, предупреждение техногенных пожаров является актуальной задачей. Он призвал сотрудников МЧС следить за тем, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности. Также Путин призвал помнить, что любая недоработка в этом направлении может привести к беде.

Ранее Путин призвал продолжить переоснащение МЧС современной техникой.

Видео: kremlin.ru