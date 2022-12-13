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Путин призвал продолжить переоснащение МЧС современной техникой

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Глава РФ выступил с обращением перед совещанием экстренного ведомства.

Российский президент Владимир Путин призвал продолжить переоснащение ГУ МЧС современной техникой. Соответствующее поручение лидер страны сделал в своем видеообращении, опубликованном для коллегии ведоства. По словам политика, надо продолжать работу по обеспечению современной техникой. Эти мероприятия

должна продолжиться, все сроки и объемы должны быть выполнены, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ведомства.

Прежде всего, должна продолжиться плановая работа по поставкам в МЧС современной пожарной, спасательной и другой техники. Все сроки и объемы, обозначенные в программе технического переоснащения подразделений МЧС России, должны быть выполнены.

Владимир Путин, президент РФ

Глава государства призвал экстренные ведомства уделять самое серьезное внимание на обеспечение экипировки и снаряжению специалистов из отрядов пожарных и спасателей. В частности, эта одежда должна быть удобной, качественной, отвечать современным требованиям по безопасности, стандартам, а также полностью учитывать климатические условия и другие обстоятельства в стране.

Путин призвал рассматривать дела участников СВО с учетом обстоятельств.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, гу мчс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Peryurbabe PetaJeales
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