Путин призвал продолжить переоснащение МЧС современной техникой

Российский президент Владимир Путин призвал продолжить переоснащение ГУ МЧС современной техникой. Соответствующее поручение лидер страны сделал в своем видеообращении, опубликованном для коллегии ведоства. По словам политика, надо продолжать работу по обеспечению современной техникой. Эти мероприятия
должна продолжиться, все сроки и объемы должны быть выполнены, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ведомства.
Прежде всего, должна продолжиться плановая работа по поставкам в МЧС современной пожарной, спасательной и другой техники. Все сроки и объемы, обозначенные в программе технического переоснащения подразделений МЧС России, должны быть выполнены.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства призвал экстренные ведомства уделять самое серьезное внимание на обеспечение экипировки и снаряжению специалистов из отрядов пожарных и спасателей. В частности, эта одежда должна быть удобной, качественной, отвечать современным требованиям по безопасности, стандартам, а также полностью учитывать климатические условия и другие обстоятельства в стране.
Путин призвал рассматривать дела участников СВО с учетом обстоятельств.
Фото и видео: Kremlin.ru
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