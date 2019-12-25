Спасатели нашли пропавшего пенсионера в лесу у поселка Свирьстрой

Спасатели из отрядов "Лиза Алерт" и "Экстремум" смогли найти 83-летнего жителя Лодейнопольского района в лесу у поселка Свирьстрой. Пенсионера искали двое суток. Об этом сообщил telegram-канал областного правительства.
Сразу после обнаружения, мужчину осмотрели медики. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Сейчас пенсионер находится дома: его забрали родственники.
Ранее мы рассказали о том, что сотрудники "Лизы Алерт" рассказали о поисках ушедшей из больницы пенсионерки.
Фото: Telegram / lenobladminka
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