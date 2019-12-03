Сотрудники "Лизы Алерт" рассказали о поисках ушедшей из больницы пенсионерки

Бабушка отказалась от госпитализации и ушла, однако домой не вернулась.

Сотрудники поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали о поисках пенсионерки, которая ушла из больницы и не вернулась домой.

Со слов родственников, 21 июня пожилая женщина отправилась на вечернюю прогулку около дома. Через некоторое время в домофон позвонили и сообщили, что бабушка упала. К ней сразу же спустился муж ее сестры. На лице пенсионерки была огромная шишка, мужчина сразу же вызвал скорую помощь. Бригада медиков приехала настолько быстро, что мужчина не успел сходить домой за документами и телефоном пострадавшей.

Когда родственники решили узнать о состоянии бабушки, то выяснилось, что она не поступала ни в одну больницу. Удалось узнать, что женщина отказалась от госпитализации и ушла, однако домой не вернулась.

Первые двое суток родные искали пенсионерку самостоятельно. После они обратились за помощью к поисковикам. Был запущен прозвон больниц, к поискам подключилась группа оперативного оповещения, которая запустила распространение ориентировок в социальных сетях.

После этого в "Лизу Алерт" позвонил врач из НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Он сообщил, что пенсионерку привезли в приемное отделение. Узнав, что бабушка провела на улице несколько суток, он пообещал ее никуда не отпускать и дождаться приезда родных.

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Фото: pixabay.com