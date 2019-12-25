Спасательный отряд нашел пропавшего молодого человека в Выборгском районе

Молодого человека нашли через 9 дней.

Вечером четверга, 2 июля, был найден 22-х летний мужчина, пропавший 10 дней назад в Выборгском районе. Информация об этом появилась в ВК-сообществе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Пропажу молодого человека его жена обнаружила еще 24 июня. Семья находилась в поселке Зеленая Роща: во время отдыха на реке выборжец направился в лес, но так и не вернулся. На главе семье была надета черная футболка, кроссовки и шорты. Также пропавшего отличают две татуировки в виде рыбы и медведя.

Ранее мы рассказали о том, что в Кабардино-Балкарии спасатели достали двух пассажиров автомобиля, упавшего в реку.

Фото: Pixabay