Спасательный отряд нашел пропавшего молодого человека в Выборгском районе

Вечером четверга, 2 июля, был найден 22-х летний мужчина, пропавший 10 дней назад в Выборгском районе. Информация об этом появилась в ВК-сообществе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Пропажу молодого человека его жена обнаружила еще 24 июня. Семья находилась в поселке Зеленая Роща: во время отдыха на реке выборжец направился в лес, но так и не вернулся. На главе семье была надета черная футболка, кроссовки и шорты. Также пропавшего отличают две татуировки в виде рыбы и медведя.
Ранее мы рассказали о том, что в Кабардино-Балкарии спасатели достали двух пассажиров автомобиля, упавшего в реку.
Фото: Pixabay
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