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Спасатели нашли заблудившегося на Эльбрусе альпиниста из Петербурга

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К утру альпиниста удалось найти на высоте 5250 метров, помощь медиков ему не понадобилась. Петербуржцу спасатели помогли спуститься на высоту 3800 метров, где разбит лагерь.

Петербургского 54-летнего альпиниста спасли сотрудники МЧС, заблудившегося на Эльбрусе. Мужчина покорял горы в одиночку, но из-за непогоды сбился с тропы и ему пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщили 18 сентября, в субботу, в 
пресс-службе ГУ МЧС Кабардино-Балкарской Республики.

По данным ведомства, сигнал о помощи поступил в центр управления в кризисных ситуациях около 20:00. На поиски отправили десять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО. Из-за сильного снегопада поисковая операция усложнилась. 

К утру альпиниста удалось найти на высоте 5250 метров, помощь медиков ему не понадобилась. Петербуржцу спасатели помогли спуститься на высоту 3800 метров, где разбит лагерь.

Ранее на Эльбрусе спасли петербуржца, провалившегося в ледяную расщелину.

Видео и фото: Instagram / 
mchskbr
 

Теги: альпинист потерялся, мчс, турист, эльбрус
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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