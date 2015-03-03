Спасатели нашли заблудившегося на Эльбрусе альпиниста из Петербурга

К утру альпиниста удалось найти на высоте 5250 метров, помощь медиков ему не понадобилась. Петербуржцу спасатели помогли спуститься на высоту 3800 метров, где разбит лагерь.

Петербургского 54-летнего альпиниста спасли сотрудники МЧС, заблудившегося на Эльбрусе. Мужчина покорял горы в одиночку, но из-за непогоды сбился с тропы и ему пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщили 18 сентября, в субботу, в

пресс-службе ГУ МЧС Кабардино-Балкарской Республики.

По данным ведомства, сигнал о помощи поступил в центр управления в кризисных ситуациях около 20:00. На поиски отправили десять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО. Из-за сильного снегопада поисковая операция усложнилась.

К утру альпиниста удалось найти на высоте 5250 метров, помощь медиков ему не понадобилась. Петербуржцу спасатели помогли спуститься на высоту 3800 метров, где разбит лагерь.

Ранее на Эльбрусе спасли петербуржца, провалившегося в ледяную расщелину.

Видео и фото: Instagram /

mchskbr

