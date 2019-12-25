Спасатели нашли пару, которая заблудилась в лесу в Выборгском районе Ленобласти

Супруги пытались найти выход из леса на протяжении трех часов.

Сотрудники МЧС Ленинградской области помогли грибникам выбраться из леса в Выборгском районе. Пара отклонилась от привычной дороги и заблудилась. Об этом 30-го сентября рассказала пресс-служба МЧС.

Супруги Силеверстовы заходили в лес у железнодорожной станции "Заходское". В течение трех часов они пытались найти обратный путь. В итоге идти стало тяжело из-за проблемы с ногами. Когда супруги вышли на болото, женщина решила вызвать спасателей по телефону "112". К счастью, связь ловила. Спасатели оперативно откликнулись, и смогли вывести заблудившуюся пару к их машине.

Валентина Силеверстова поблагодарила спасателей за работу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские грибники нашли редчайшие черные лисички.

Фото: ВКонтакте / МЧС Ленинградской области