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Спасатели нашли пару, которая заблудилась в лесу в Выборгском районе Ленобласти
Сегодня, 10:28
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Спасатели нашли пару, которая заблудилась в лесу в Выборгском районе Ленобласти

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Супруги пытались найти выход из леса на протяжении трех часов.

Сотрудники МЧС Ленинградской области помогли грибникам выбраться из леса в Выборгском районе. Пара отклонилась от привычной дороги и заблудилась. Об этом 30-го сентября рассказала пресс-служба МЧС.

Супруги Силеверстовы заходили в лес у железнодорожной станции "Заходское". В течение трех часов они пытались найти обратный путь. В итоге идти стало тяжело из-за проблемы с ногами. Когда супруги вышли на болото, женщина решила вызвать спасателей по телефону "112". К счастью, связь ловила. Спасатели оперативно откликнулись, и смогли вывести заблудившуюся пару к их машине. 

Валентина Силеверстова поблагодарила спасателей за работу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские грибники нашли редчайшие черные лисички. 

Фото: ВКонтакте / МЧС Ленинградской области

Теги: грибники, лес, поиск, спасатели
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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