Спасатели нашли на Эльбрусе заблудившихся альпинистов из Подмосковья

Туристы из Мытищ не зарегистрировались в МЧС должным образом.

Спасатели МЧС Кабардино-Балкарии спасли заблудившихся альпинистов.

МЧС по региону сообщает, что накануне вечером поступило сообщение, что на высоте 4,8 км двое туристов из подмосковных Мытищ заблудились на Эльбрусе. На поиски туристов выдвинулись спасатели.

На поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 4 человек и 2 единиц техники. МЧС по КБР

Спасательная операция завершилась почти в час ночи. Спасатели нашли незадачливых альпинистов и спустили их на поляну "Азау". Медицинская помощь им не понадобилась. Уточняется, что альпинисты не зарегистрировались должным образом.

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Фото: МЧС по КБР