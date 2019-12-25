На Алтае браконьер выловил из реки крокодила

Крокодил был в состоянии анабиоза, так как стало холодно.

В сибирской реке браконьер поймал настоящего крокодила.

Издание "Комсомольская Правда Барнаул" со слов заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления охотничьего хозяйства Максима Катернюка рассказало необычную историю, которая произошла прошлой осенью.

Этот случай особо не афишировался, так как слишком неправдоподобный. Во время рейда был задержан браконьер, который разделывал тушу крокодила. По словам рыбака, он сначала думал, что ему улыбнулась удача, и он поймал крупную рыбину. Но какого же его было изумление, когда он вытащил из воды настоящего крокодила. Мужчина стал снимать шкуру с добычи, но тут его и поймала природоохрана. Тушу у него изъяли и обещали в следующий раз выписать штраф за ловлю рыбы (или крокодилов) с фонарем.

Как в сибирской реке оказался крокодил доподлинно неизвестно. Уточняется, что аллигатор был в состоянии анабиоза, так как было уже довольно холодно. В любом случае рептилия бы не пережила зиму.

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