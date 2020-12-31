Спасатели на лодках будут следить за купанием детей в лагерях

В школах проводят профилактические занятия с целью предотвращения гибели детей.

С этого года спасатели будут следить за территорией берегов водоемов, где купаются дети, чтобы не допустить несчастных случаев на воде. Такая норма предусмотрена вступившими в силу с 1 января правилами пользования пляжами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Во время купания детей, находящихся в оздоровительных лагерях, в акватории будет появляться лодка со спасателем. Он должен будет следить за поведением малышей и подростков в воде. Покинуть охраняемую территорию он сможет только после выхода на берег всех детей.

В школах проводят профилактические занятия с целью предотвращения гибели несовершеннолетних в прудах и озерах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в детских лагерях Петербурга отменят родительские дни из-за коронавируса. Мамам и папам придется общаться с детьми на расстоянии.

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