В детских лагерях Петербурга отменят родительские дни из-за коронавируса

Общение между детьми и родителями никто не ограничивает: взаимодействовать можно, но только на расстоянии.

Начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи комитета по образованию Кира Остапенко на пресс-конференции в четверг, 27 мая, сообщила, что в этом году отменяются родительские дни в детских лагерях.

Чиновница пояснила, что это делается для безопасности детей, и отметила, что, согласно действующему Санпину, на территории лагеря могут находиться только дети и сотрудники. В этом году не предполагаются мероприятия с участием родителей, поэтому, отправляя детей в лагерь, горожане должны понимать, что смогут общаться со своим ребенком только на расстоянии.

Ранее мы писали, что два оздоровительных лагеря Ленобласти присоединились к программе кэшбэка на детский отдых.

Фото: Piter.tv