Спасатели ликвидировали возгорание в Красногвардейском районе

В неэксплуатируемом здании горел мусор.

Вечером в субботу, 31 июля, петербургские пожарные отправились на вызов в Красногвардейском районе. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу, возгорание было зафиксировано в доме №144 по Пискаревскому проспекту.

Выяснилось, что в неэксплуатируемом здании горел мусор на площади 25 кв. метров. Пожар локализован почти через час после поступившего вызова. Информации о пострадавших не поступало

Пожар ликвидировали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

В начале недели на улице Салова произошел пожар. На густой черный дым обратили внимание петербуржцы.

Фото: Piter.tv