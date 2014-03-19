Спасатели ликвидировали возгорание у Апраксина двора

Спасатели ликвидировали возгорание мусора.

В Центральном районе Санкт-Петербурга во второй половине дня 19 декабря произошло возгорание на открытой территории Апраксина двора, сообщили в региональном ГУ МЧС. Площадь пожара составила 50 кв. м, пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 16:58. Горение происходило на территории возле дома 28–30 по Садовой улице.

На место происшествия прибыли десять сотрудников МЧС и две единицы техники. С огнем удалось справиться спустя чуть более часа после поступления сообщения о возгорании. Сведения о пострадавших отсутствуют, причины возникновения пожара и другие детали инцидента уточняются.

Фото: Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"