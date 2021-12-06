Пострадавшего при обрушении здания в Туве извлекли из-под завалов

В этот момент температура воздуха на улице опустилась до -25 градусов. Рядом с местом происшествия они установили специальные тепловые пушки для поддержания необходимой для жизни температуры.

В ночь на понедельник на территории бывшего предприятия "Тываасбест" в Туве произошло обрушение 13-этажного здания. В этот момент на объекте велись демонтажные работы. Под завалами оказались несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Через некоторое время к месту происшествия прибыли спасатели. Им удалось оперативно извлечь из-под завалов тело одного мужчины. Его сразу же передали медикам для оказания помощи. В МЧС уточнили, что аварийно-спасательные работы по разбору завалов продолжались более девяти часов. В этот момент температура воздуха на улице опустилась до -25 градусов. Рядом с местом происшествия они установили специальные тепловые пушки для поддержания необходимой для жизни температуры. Из-за обрушившихся конструкций, проезд тяжелой техники к месту проведения работ долгое время был затруднен.

Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту происшествия. На месте работали 44 человека и 11 единиц техники.

Ранее мы сообщили, что в Металлострое полыхала квартира.

Видео: МЧС Тыва