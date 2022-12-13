Петербургские спасатели продолжают осматривать завалы в Турции

Работы идут круглые сутки. К российским добровольцам присоединились коллеги из Тайваня, Пакистана, Армении и других стран.

После катастрофических землетрясений в турецком городе Адыяман продолжают работать спасатели из Петербурга. Как сообщили представители ПСО "Экстремум", работа по поиску людей под завалами идёт круглые сутки.

К российским добровольцам присоединились коллеги из Тайваня, Пакистана, Армении и других стран. Добровольцы разделились по группам в зависимости от специализации: в поисках принимают участие кинологи, техническая разведка и группы деблокирования. В ходе работ осматриваются помещения и полости, прорубаются лазы, вскрываются двери. Кроме того, каждая зона, в которой могут потенциально находиться пострадавшие, осматривается двумя или тремя кинологическими расчетами. В процессе поисков используются специальные камеры, позволяющие заглянуть под трещины и плиты.

Напомним, что 32 представителя добровольческого пожарно-спасательного отряда "Экстремум" направились в Турцию в ночь на среду, 8 февраля. Спасатели взяли с собой четырёх собак и часть необходимого оборудования. Средства на другую его половину, а также на топливо, собирают в соцсетях.

Фото: ВКонтакте / ЭКСТРЕМУМ, объединение добровольных спасателей