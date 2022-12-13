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Петербургские добровольцы из ПСО "Экстремум" отправились в Турцию
Сегодня, 8:05
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Петербургские добровольцы из ПСО "Экстремум" отправились в Турцию

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Для проведения аварийно-спасательных работ из города направили 32 человек с 4-мя собаками.

В ночь на среду, 8 февраля, в Турцию из Северной столицы отправились 32 представителя добровольческий пожарно-спасательный отряд "Экстремум". Спасатели взяли с собой четырёх собак и часть необходимого оборудования. Средства на другую его половину, а также на топливо, собирают в соцсетях. Информация об этом появилась на странице отряда "ВКонтакте".

Команда будет заниматься проведением аварийно-спасательных работ и ликвидацией последствий прокатившихся по восточной стране землетрясений. По прибытии волонтёры поступят в распоряжение  МЧС Турции. Всё необходимое оборудование взять на борт физически невозможно, требуется финансовая поддержка граждан.

Напомним, что в Турции продолжается разбор завалов после мощнейших землетрясений. В нескольких городах обрушились целые районы: согласно информации турецкого Минздрава, в результате катастрофы погибло свыше 3,5 тыс. человек.

Ранее мы сообщили о том, что Эрдоган назвал землетрясение одной из крупнейших катастроф в мире.

Фото: ВКонтакте / ЭКСТРЕМУМ, объединение добровольных спасателей

Теги: землетрясение в турции, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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