Спасатели ищут троих рыбаков на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в районе мыса Свободный. По предварительной информации, у надувной лодки, на которой находились мужчины, заглох мотор. Их унесло в Охотское море. Специалисты МЧС обследуют акваторию на плавсредствах. Дополнительно на поиски из Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями.
Ранее мы сообщали, что в Кузбассе в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 17 человек.
Видео: МЧС России
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