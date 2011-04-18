По предварительной информации, у надувной лодки, на которой находились мужчины, заглох мотор.

Спасатели ищут троих рыбаков на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в районе мыса Свободный. По предварительной информации, у надувной лодки, на которой находились мужчины, заглох мотор. Их унесло в Охотское море. Специалисты МЧС обследуют акваторию на плавсредствах. Дополнительно на поиски из Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями.

Ранее мы сообщали, что в Кузбассе в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 17 человек.

Видео: МЧС России