Пришлось эвакуировать 150 человек.

В минувшую среду, 30 октября, в Петербурге эвакуировали психбольницу. Неизвестный "заминировал" здание. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие"

Инцидент произошел в психбольнице на Арсенальной улице. Как оказалось, на электронную почту больницы поступило письмо. Адресат обещал взорвать учреждение, он отметил, что в здании заложена бомба. Сотрудники незамедлительно эвакуировали 150 больных. При осмотре помещений взрывчатых веществ и опасных устройств обнаружено не было.

Неизвестного "минера" разыскивает полиция петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские полицейские разыскивают грабителя в чёрной маске и с пистолетом.

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