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В Петербурге эвакуировали психбольницу. Неизвестный "заминировал" здание
Сегодня, 9:56
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге эвакуировали психбольницу. Неизвестный "заминировал" здание

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Пришлось эвакуировать 150 человек.

В минувшую среду, 30 октября, в Петербурге эвакуировали психбольницу. Неизвестный "заминировал" здание. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие"

Инцидент произошел в психбольнице на Арсенальной улице. Как оказалось, на электронную почту больницы поступило письмо. Адресат обещал взорвать учреждение, он отметил, что в здании заложена бомба. Сотрудники незамедлительно эвакуировали 150 больных. При осмотре помещений взрывчатых веществ и опасных устройств  обнаружено не было.

Неизвестного "минера" разыскивает полиция петербурга. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургские полицейские разыскивают грабителя в чёрной маске и с пистолетом.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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