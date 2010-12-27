Петербургские полицейские разыскивают грабителя в чёрной маске и с пистолетом 

Материальный ущерб составил 11 тысяч 649 рублей.

В минувшую среду, 30 октября, неизвестный в черной маске и предметом, похожий на пистолет, напал на кассира сетевого магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Василеостровском районе на Большом проспекте. Воришка ворвался в магазин и потребовал деньги, угрожая при этом расправой, ударил пистолетом кассира. Далее он забрал из кассы все деньги. Материальный ущерб составил 11 тысяч 649 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестные с пистолетами ограбили дом Клаудио Маркизио.

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