Спасатели эвакуировали двух собак с оторвавшейся льдины в бухте Раковой

В ГУ МЧС провели успешную операцию по спасению животных.

Российские спасатели эвакуировали двух собак, которые в течение двух дней находились на оторвавшейся льдине в бухте Раковой. Соответствующее заявление журналистам через социальные сети сделали официальные представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. Известно, что животные попали в беду на территории Петропавловска-Камчатского.

На помощь четвероногим отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Пушистики находились в 250 метрах от берега. ГУ МЧС по Камчатке

В результате специалистами было принято решение обратиться к мимо проходящему военному буксиру. Далее спасатель в гидрокостюме спустился на льдину и с помощью верёвки поднял псов на борт судна. В профильном ведомстве добавили, что первый сигнал о помощи поступил от очевидцев 2 февраля. После спасения собак обогрели, накормили и отпустили на свободу. Помощь ветеринара питомцам не потребовалась.

Фото и видео: ГУ МЧС России