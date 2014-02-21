Спасатели эвакуировали члена экипажа танкера "Глорилэнд" в Охотском море

Мужчину госпитализировали в Магаданскую областную больницу.

Спасатели из Магадана эвакуировали члена экипажа танкера "Глорилэнд" в Охотском море. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

В опубликованном сообщении отмечается, что члену экипажа судна, которое находилось в Охотском море, потребовалась срочная медицинская помощь. Танкер встал на рейд в бухте Нагаева, чтобы к нему пришвартовался буксировщик со спасателями. Они перенесли пострадавшего на свое судно и доставили его на берег. Там моряка передали специалистам скорой помощи. Его госпитализировали в Магаданскую областную больницу.

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Видео: Telegram / МЧС Магаданской области