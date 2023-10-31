В Соликамске на заводе "Урал" произошел взрыв

Никто не пострадал в ходе инцидента.

Взрыв произошел на территории акционерного общества "Соликамский завод Урал" в Пермском крае. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ГУ МЧС. Специалисты заметили, что в здании второго корпуса (по другой информации, в цехе под номером три) был слышен хлопок. В этот момент в помещении никто не находился. Сведения об инциденте поступили в экстренные службы в 13:25 утра по местному времени (в 11:25утра по времени Москвы). К месту происшествия были отправлены 44 человека личного состава и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человек и 10 единиц техники. Возгорание не было зафиксировано, происходил "технологический процесс". "

На работу предприятия хлопок не повлиял. Предприятие работает в штатном режиме. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В Министерстве территориальной безопасности Прикамья заметили, что в результате хлопка выбиты окна и двери, цех работает в автоматизированном режиме.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ