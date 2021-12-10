Спасатели Петербурга помогают жителям Новгородской области пережить морозы

В группе более 100 спасателей и 20 единиц высокопроходимой техники.

В пресс-службе МЧС России рассказали, как спасатели помогают населению страны пережить морозы. Так, в Новгородской области сейчас работают аэромобильные группировки Невского спасательного центра МЧС России из Петербурга и ГУ МЧС России по Новгородской области.

В группе более 100 спасателей и 20 единиц высокопроходимой техники. В частности, они занимаются восстановлением электроснабжения. В районы, где нет электроэнергии, спасатели доставляют генераторы для подзарядки мобильных телефонов, дрова, воду и все необходимое для жизни. Проводится вырубка деревьев, для доступа к местам обрыва линий электропередач. Чтобы подъехать к труднодоступным местам, спасатели используют снегоходы и снегоболотоходы

Ранее мы писали, что женщину завалило кирпичами при взрыве парового котла в Форносово.

Видео: пресс-служба МЧС России