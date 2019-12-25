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Женщину завалило кирпичами при взрыве парового котла в Форносово
Сегодня, 15:37
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Женщину завалило кирпичами при взрыве парового котла в Форносово

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Спасатели извлекали ее из-под завала.

Вечером 7 декабря в частном доме в поселке Форносово Тосненского района Ленобласти произошел взрыв, в результате которого пострадала женщина. Об этом пишет 47news, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по 47-му региону.

Сообщается, что женщину завалило кирпичами от печки. Спасатели успешно извлекли ее из-под завала и передали медикам.   

По предварительным данным, причиной разрушения печи стал взрыв паро-водяного котла. Помощь потребовалась 49-летней хозяйке дома. Обстоятельства случившегося устанавливается.

Ранее в пожаре на Коломенской улице погибла женщина.

Фото: pixabay.com

Теги: взрыв, мчс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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