Женщину завалило кирпичами при взрыве парового котла в Форносово

Спасатели извлекали ее из-под завала.

Вечером 7 декабря в частном доме в поселке Форносово Тосненского района Ленобласти произошел взрыв, в результате которого пострадала женщина. Об этом пишет 47news, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по 47-му региону.

Сообщается, что женщину завалило кирпичами от печки. Спасатели успешно извлекли ее из-под завала и передали медикам.

По предварительным данным, причиной разрушения печи стал взрыв паро-водяного котла. Помощь потребовалась 49-летней хозяйке дома. Обстоятельства случившегося устанавливается.

Ранее в пожаре на Коломенской улице погибла женщина.

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