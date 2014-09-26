Спасатели Ленобласти получили новую технику в Гатчине

Сотрудники пожарно-спасательной части Гатчины приняли 16 единиц современной спецтехники от губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и министра МЧС Александра Куренкова. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Машины поставили в рамках региональной программы с задействованием федеральной поддержки.
Дрозденко поблагодарил специалистов за грамотную работу и пожелал им, чтобы техника всегда оставалась рабочей, но пореже выезжала на вызовы.
Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко почтил память жертв блокады Ленинграда.
Фото: Telegram / Александр ДроZденко
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все