Спасатели Ленобласти получили новую технику в Гатчине

Спецмашины закупили в рамках программы региона с федеральной поддержкой.

Сотрудники пожарно-спасательной части Гатчины приняли 16 единиц современной спецтехники от губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и министра МЧС Александра Куренкова. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Машины поставили в рамках региональной программы с задействованием федеральной поддержки.

Дрозденко поблагодарил специалистов за грамотную работу и пожелал им, чтобы техника всегда оставалась рабочей, но пореже выезжала на вызовы.

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко почтил память жертв блокады Ленинграда.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко