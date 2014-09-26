  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасатели Ленобласти получили новую технику в Гатчине
Сегодня, 16:51
138
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Ленобласти получили новую технику в Гатчине

0 0

Спецмашины закупили в рамках программы региона с федеральной поддержкой.

Сотрудники пожарно-спасательной части Гатчины приняли 16 единиц современной спецтехники от губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и министра МЧС Александра Куренкова. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Машины поставили в рамках региональной программы с задействованием федеральной поддержки.

Дрозденко поблагодарил специалистов за грамотную работу и пожелал им, чтобы техника всегда оставалась рабочей, но пореже выезжала на вызовы. 

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко почтил память жертв блокады Ленинграда.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: александр дрозденко, гатчина, ленинградская область, мчс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии