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Спасатель рассказал, что должно быть в каждой квартире на случай пожара
Сегодня, 17:29
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Спасатель рассказал, что должно быть в каждой квартире на случай пожара

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Только покинув здание, можно вызывать МЧС. 

Спасатель Максим Штыб рассказал "Невским Новостям", что должно быть в каждой квартире на случай пожара. Эксперт призвал горожан купить огнетушитель и повесить его около выхода из жилища. 

Штыб отметил, что достаточно будет приобрести хотя бы порошковый огнетушитель. Оптимальный вариантом будет ОП-4.

Пожарный отметил, что хозяевам квартиры, где произошло ЧП, важно вовремя эвакуироваться. Выходя из дома, желательно оперативно воспользоваться огнетушителем. Если воздуха в помещении совсем не хватает, нужно проверить, все ли вышли из наружу, а затем захлопнуть дверь в квартиру, где произошло возгорание, и бежать на улицу. Только покинув здание, можно вызывать МЧС. 

Если во время пожара трудно дышать и ничего не видно, надо опуститься на пол и, ориентируясь по стенам, ползти к выходу из квартиры. 

Также пожарный подчеркнул, что тревожный чемоданчик во время пожара искать в задымленном помещении не надо. Восстановление документов стоит не так дорого. Важно спасти себя и близких.

Ранее на Piter.tv: в Сети появились фото после пожара в квартире Дани и Леры Гусаровых.

Фото: Piter.tv

Теги: как вести себя во время пожара, мнение эксперта, пожар, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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