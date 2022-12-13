Спасатель рассказал, что должно быть в каждой квартире на случай пожара

Только покинув здание, можно вызывать МЧС.

Спасатель Максим Штыб рассказал "Невским Новостям", что должно быть в каждой квартире на случай пожара. Эксперт призвал горожан купить огнетушитель и повесить его около выхода из жилища.

Штыб отметил, что достаточно будет приобрести хотя бы порошковый огнетушитель. Оптимальный вариантом будет ОП-4.

Пожарный отметил, что хозяевам квартиры, где произошло ЧП, важно вовремя эвакуироваться. Выходя из дома, желательно оперативно воспользоваться огнетушителем. Если воздуха в помещении совсем не хватает, нужно проверить, все ли вышли из наружу, а затем захлопнуть дверь в квартиру, где произошло возгорание, и бежать на улицу. Только покинув здание, можно вызывать МЧС.

Если во время пожара трудно дышать и ничего не видно, надо опуститься на пол и, ориентируясь по стенам, ползти к выходу из квартиры.

Также пожарный подчеркнул, что тревожный чемоданчик во время пожара искать в задымленном помещении не надо. Восстановление документов стоит не так дорого. Важно спасти себя и близких.

Ранее на Piter.tv: в Сети появились фото после пожара в квартире Дани и Леры Гусаровых.

Фото: Piter.tv