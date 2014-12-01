Спасатель Штыб рассказал, как действовать в непогоду

По словам эксперта, от штормов и смерчей необходимо в первую очередь укрываться в здании.

Спасатель Максим Штыб рассказал, как действовать в непогоду. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, от штормов и смерчей необходимо в первую очередь укрываться в здании. Он уточнил, что для максимальной безопасности лучше всего уйти вглубь строения, в коридор и подальше от окон. Также спасатель заявил, что если смерч застанет человека в дороге, то лучше оставить автомобиль и самому спрятаться в ближайшем здании.

Ранее в Госдуме заявили, что людей не должны привлекать к ответственности за самооборону.

Фото: Piter.tv