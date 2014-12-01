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Спасатель Штыб рассказал, как действовать в непогоду
Сегодня, 13:29
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Спасатель Штыб рассказал, как действовать в непогоду

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По словам эксперта, от штормов и смерчей необходимо в первую очередь укрываться в здании.

Спасатель Максим Штыб рассказал, как действовать в непогоду. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, от штормов и смерчей необходимо в первую очередь укрываться в здании. Он уточнил, что для максимальной безопасности лучше всего уйти вглубь строения, в коридор и подальше от окон. Также спасатель заявил, что если смерч застанет человека в дороге, то лучше оставить автомобиль и самому спрятаться в ближайшем здании.

Ранее в Госдуме заявили, что людей не должны привлекать к ответственности за самооборону.

Фото: Piter.tv

Теги: безопасность, мнение эксперта, непогода, смерч
Категории: Лента новостей, Новости России,

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