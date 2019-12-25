В Госдуме заявили, что людей не должны привлекать к ответственности за самооборону

По словам депутата, гражданин может использовать любые средства для защиты своего дома от опасности.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что людей не должны привлекать к ответственности за самооборону. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, гражданин может использовать любые средства для защиты своего дома от опасности. Нилов отметил, что любой здравомыслящий человек, когда идет речь о защите семьи, не думает о последствиях, если он находится в состоянии аффекта. Он также отметил, что многие бояться применять оружие, так как бояться быть привлеченными к ответственности. Также Нилов подчеркнул, что необходимо уточнять пределы того, как человек должен защищаться от нападения и не попадать под уголовную статью.

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Фото: Piter.tv