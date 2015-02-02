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Аналитик Плотников объяснил, почему не стоит ждать продления IT-ипотеки на 2025 год
Сегодня, 14:21
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Аналитик Плотников объяснил, почему не стоит ждать продления IT-ипотеки на 2025 год

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По словам эксперта, покрывать разницу между ставкой льготной ипотеки и ставкой рефинансирования стало дорого.

Финансовый аналитик Андрей Плотников объяснил, почему не стоит ждать продления IT-ипотеки на 2025 год. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, правительство постепенно сворачивать программу льготной IT-ипотеки. Он подчеркнул, что покрывать разницу между ставкой льготной ипотеки и ставкой рефинансирования стало дорого. Плотников отметил, что в этому году новые квоты вряд ли будут раздавать. Также аналитик прогнозирует прекращение на несколько лет большей части программ по льготным займам, чтобы стабилизировать ситуацию на ипотечном рынке.

Ранее в Госдуме высказались за внеплановые проверки пищевых предприятий.

Фото: Piter.tv

Теги: it-ипотека, мнение эксперта, финансы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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