В Госдуме высказались за внеплановые проверки пищевых предприятий

По словам депутата, нынешние случаи ботулизма не связаны с общепитом.

Заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов выступил за внеплановые проверки пищевых предприятий. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, нынешние случаи ботулизма не связаны с общепитом. Он подчеркнул, что особое внимание стоит уделить производству, так как за консервированные овощи, куда попадает токсин, отвечает предприятие. Леонов считает, что правоохранительные и надзорные органы должны иметь право внепланово проверять такие предприятия.

Ранее врач Пахотин назвал смертельной для человека большую дозу ботулотоксина.

Фото: Piter.tv