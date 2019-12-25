Спаллетти опроверг слухи о возвращении в "Зенит"

Итальянский специалист возглавлял команду с 2010 по 2014 год.

Бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о возможном возвращении в петербургский клуб.

Как сообщил ранее футбольный агент Арсен Минасов в интервью изданию "Спорт день за днем", итальянский специалист может сменить Сергея Семака. На данный момент главный тренер и руководство сине-бело-голубых ведут переговоры о продлении контракта.

Спаллетти в интервью "Спорту день за днем" опроверг новость о возвращении в "Зенит", назвав ее "фейком". По словам итальянца, "Семак - это тренер номер один".

Напомним, Лучано Спаллетти был тренером "Зенита" с 2010 по 2014 год. Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом России, а также выиграл кубок и суперкубок страны.

Ранее экс-защитник "Зенита" Николас Ломбертс поделился воспоминаниями от работы с Лучано Спаллетти.

Фото: fc-zenit.ru