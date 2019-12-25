Экс-защитник "Зенита" Николас Ломбертс поделился воспоминаниями от работы с Лучано Спаллетти

Иногда он проклинал бывшего наставника сине-бело-голубых.

Бывший защитник "Зенита" и сборной Бельгии Николас Ломбертс в интервью изданию De Morgen рассказал о периоде работы с бывшим тренером команды Лучано Спаллетти.

Я получил больше знаний от Спаллетти. Он научил нас защищаться: играть сосредоточенно, даже когда мы владели мячом, занимать правильную позицию. У него был специальный помощник для работы с защитниками. Мы отрабатывали игру в защите до совершенства, и это позволяло нам играть агрессивно. Я проклинал его, у меня дрожали ноги на тренировках. Николас Ломбертс, экс-защитник "Зенита"

Лучано Спаллетти был тренером "Зенита" с 2010 по 2014 года. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом России, а также выиграл кубок и суперкубок страны.

Напомним, Николас Ломбертс играл в "Зените" с 2007 по 2017 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. На его счету 289 матчей и 11 голов во всех турнирах.

Ранее стало известно, что Лучано Спаллетти может возглавить "Ньюкасл".

Фото: fc-zenit.ru