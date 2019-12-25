Бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти может возглавить "Ньюкасл"

Последним клубом итальянского специалиста был миланский "Интер".

Как сообщает портал Calciomercato, бывший главный тренер сине-бело-голубых Лучано Спаллетти станет новым тренером "Ньюкасл Юнайтед", выступающего в чемпионате Англии (АПЛ - прим.).

В его услугах заинтересованы новые владельцы клуба из Саудовской Аравии. По слухам, они намерены пригласить Спаллетти с целью привлечения сильных игроков в команду. Среди трансферных целей владельцев "Ньюкасла" - полузащитник "Кальяри" и сборной Бельгии Раджа Наингголан, который играл под руководством Спаллетти в миланском "Интере".

Напомним, Лучано Спаллетти был тренером "Зенита" с 2010 по 2014 года. Под его руководством сине-бело-голубые дважды стали чемпионами России, а также выиграли кубок и суперкубок страны. Последним клубом Спаллетти был "Интер", который он возглавлял с 2017 по 2019 года.

Ранее стало известно, что следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей.

Фото: fc-zenit.ru