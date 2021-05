SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

В космос отправились еще 60 микроаппаратов сети.

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink. На орбиту Земли отправились 60 космических микроаппаратов. Запуск ракеты зафиксирован в 15 часов 4 апреля по времени ВОсточного побережья (22 часа по московскому времени) с территории Центра имени Джона Кеннеди. Площадка расположена на острове Мерритт около мыса Канаверал в штате Флорида.

Известно, что первую ступень ракеты-носителя специалисты ранее использовали при восьми запусках. В SpaceX намерены были еще раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Спустя пару часов после запуска объект приземлился на плавучую платформу Of Course I Still Love You в автоматическом режиме.

Напомним, что сеть Starlink предназначена для обеспечения широкого доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите аппаратов с массой до 500 кг. SpaceX полагает, что запустит почти 11 тысяч спутников за 10 млрд долларов.

Видео: SpaceX