В Ленобласти сожитель бабушки почти год насиловал её маленькую внучку

Это происходило с октября 2011 года по июнь 2012 года. Девочке на тот момент было 4 и 5 лет.

Подозреваемого в педофилии задержали через 12 лет после совершенного преступления. Это происходило неоднократно во Всеволожском районе, стало известно Piter.tv.

Полицейские 3 сентября задержали мужчину в Колтушах. Пенсионера подозревают в том, что с октября 2011 года по июнь 2012 года, находясь по месту проживания во Всеволожском районе, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка. Девочке в то время было 4 и 5 лет. Мужчина являлся гражданским мужем её бабушки.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Ранее в Петербурге задержали тренера по боевым искусствам. Его подозревают в сексуальном насилии над детьми.

Фото: Piter.tv.