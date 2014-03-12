В Ленобласти сожитель бабушки почти год насиловал её маленькую внучку

Подозреваемого в педофилии задержали через 12 лет после совершенного преступления. Это происходило неоднократно во Всеволожском районе, стало известно Piter.tv.
Полицейские 3 сентября задержали мужчину в Колтушах. Пенсионера подозревают в том, что с октября 2011 года по июнь 2012 года, находясь по месту проживания во Всеволожском районе, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка. Девочке в то время было 4 и 5 лет. Мужчина являлся гражданским мужем её бабушки.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.
Ранее в Петербурге задержали тренера по боевым искусствам. Его подозревают в сексуальном насилии над детьми.
Фото: Piter.tv.
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